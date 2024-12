Mercato OM : Luis Henrique avait des offres de ces deux clubs !

Luis Henrique, qui a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2028, a impressionné l’entraîneur Roberto De Zerbi par ses progrès constants, devenant un exemple de travail et de concentration. L’ailier brésilien, salué pour son talent et son engagement, continue de montrer un potentiel de plus en plus décisif, confirmant sa progression sous la direction de De Zerbi.

Le journal l’Equipe explique que cet été, malgré des offres alléchantes, dont celles du Zénith Saint-Pétersbourg et de Parme, Luis Henrique a choisi de prolonger son aventure à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Cette décision marque un tournant dans la carrière du Brésilien, qui a su convaincre l’exigeant Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, par son talent et son implication.

Luis Henrique visé par le Zénith Saint-Pétersbourg et Parme l’été dernier

Depuis l’arrivée de De Zerbi, Luis Henrique a fait des progrès considérables, notamment sur le plan de la concentration et de l’engagement sur le terrain. L’entraîneur marseillais l’a mis en avant, soulignant que le jeune Brésilien est un exemple à suivre. « Luis est un garçon talentueux, avec un grand cœur. Il doit toujours rester dans le jeu, toujours concentré », a commenté Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier, qui loue les progrès accomplis par le joueur depuis l’arrivée de De Zerbi.

Le changement de systeme et son remplacement au poste de piston droit lui a aussi été bénéfique. Si l’entraîneur marseillais préfère ne pas trop se concentrer sur les compliments directs envers Luis Henrique, il n’hésite pas à le considérer comme un des meilleurs exemples de progression au sein du groupe. « C’est un des joueurs qui s’est beaucoup amélioré, mais pas le seul. Balerdi, dans sa gestion et son contrôle du ballon, s’est amélioré. (Michael) Murillo, dans les phases avec ou sans ballon, fait des prestations extraordinaires. Greenwood, un joueur déjà fort, a une meilleure compréhension de notre jeu », a ajouté De Zerbi, soulignant les efforts collectifs de son équipe.

Luis Henrique incarne ainsi parfaitement l’esprit de travail et de progression qui caractérise l’OM sous l’ère De Zerbi. À 23 ans, l’ailier brésilien semble sur le point d’atteindre un nouveau palier, et son potentiel est plus que jamais visible. Les supporters marseillais peuvent donc espérer voir un joueur de plus en plus décisif et impliqué, notamment grâce à une évolution remarquable depuis le début de la saison.