Mercato OM : Luis Henrique indique clairement quel est son poste…

C’est le gros recrutement estival de l’OM, Luis Henrique débarque à Marseille pour plus de 10M€. Le jeune attaquant de 18 ans s’est présenté aux supporters par le biais d’une interview sur le site officiel du club…

André Villas-Boas avait expliqué que Luis Henrique est un ailier qui peut aussi jouer comme attaquant de pointe. Le coach olympien aurait-il comme objectif de faire évoluer le jeune joueur qui se place clairement comme un ailier gauche ?

J’ai toujours joué comme attaquant du côté gauche — Henrique

« Je suis un gars humble, sympathique et timide, mais aussi quelqu’un de dévoué au travail, au quotidien. J’ai toujours joué comme attaquant du côté gauche. Et pour mes qualités, je pense à la force, à la vitesse, au dribble, aux passes. (…) Mes idoles ? Ronaldinho, Robinho et Ronaldo. Des similitudes avec un des trois ? Ce dont ils parlent le plus, ce sont les sprints de Ronaldo Nazario. (…) Ma carrière en Europe commence tôt, et dans une grande équipe comme l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un rêve devenu réalité, non seulement pour moi mais aussi pour toute ma famille ».

Luis Henrique – source : OM.fr (27/09/2020)