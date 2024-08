Mercato OM : Luis Henrique prolonge jusqu’en 2028 ?

En forme dès le début de saison, Luis Henrique devrait renouveler son contrat à l’Olympique de Marseille. Il serait sur le point de signer une prolongation jusqu’en 2028 avec une augmentation de salaire pour l’ailier brésilien qui voit débarquer de la concurrence en provenance de Norwich.

Une nouvelle fois auteur d’une bonne performance face à Brest samedi dernier, Luis Henrique s’impose comme un élément à suivre dans la rotation de De Zerbi. Avec un doublé à son compteur, l’ailier brésilien abordera même le patch de meilleur buteur du championnat ce dimanche face à Reims. Selon le journaliste Luca Bendoni, le joueur devrait renouveler ce vendredi son contrat à l’Olympique de Marseille et l’étendre jusqu’en juin 2028, avec augmentation de salaire également. Une opération dans les têtes des dirigeants marseillais depuis un long moment déjà, qui attendaient tout de même de voir si une bonne offre venait sur la table pour Luis Henrique. Un soulagement pour l’ailier gauche qui voit désormais une nouvelle recrue débarquer à son poste pour le concurrencer.

Luis Henrique will sign a new contract with Olympique de Marseille on Friday, as first reported. Deal until June 2028, salary improved. 🔵⚪️🇧🇷 #OM #TeamOM #transfers pic.twitter.com/CkoN4qcHUY

