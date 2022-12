Mercato OM : Luis Suarez déjà comme un poisson dans l’eau à Almeria !

Luis Suarez n’aura fait qu’un passage express à l’OM. l’attaquant colombien a été prêté à Alméria avec OA de 8M€ qui sera obligatoirement levée si le club reste en Liga. L’attaquant colombien s’est déjà bien intégré au groupe de l’équipe espagnole, comme l’a confié son coéquipier Alejandro Pozo.

En conférence de presse relayée par son le média de son club, Alejandro Pozo s’est exprimé sur l’arrivée de l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille Luis Suarez. Le latéral droit espagnol est emballé par ce recrutement et estime que l’attaquant s’est déjà intégré.

C’est comme si Luis n’était pas un nouveau joueur de l’effectif

« C’est un attaquant qui vient d’une grande équipe du championnat français et qui avait payé 10M€ pour lui. Luis Suarez est très agressif et va marquer beaucoup de buts. Je m’entends très bien avec lui et il est déjà complètement intégré dans le groupe. C’est comme s’il n’était pas un nouveau joueur de l’effectif. En espérant qu’il puisse apporter à l’équipe à domicile face à la Real Sociedad ». Alejandro Pozo – source : Youtube UD Almeria (13/12/2022)

Rueda de prensa de Alejandro Pozo

Via un message diffusé sur Instagram, Luis Suarez s’était confié sur son départ et a tenu a remercier ses coéquipiers et les personnes de l’OM qui lui ont fait confiance :

J’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais

« Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu’ils m’ont accordés au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout ». Luis Suarez – source : Instagram (06/12/2022)



Interrogé par L’Équipe, la direction de l’OM a expliqué le départ quasiment acté de Luis Suarez lors du mercato d’hiver à venir.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. » Un membre du club marseillais – source : L’Equipe (03/12/2022)

Sur son compte Twitter, Romain Molina a lâché un petit commentaire sur le prêt avec OA annoncé de Luis Suarez. En effet, en manque de temps de jeu l’attaquant colombien devrait s’engager avec Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 8 millions d’euros. Le journaliste a tweeté : « Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore) ». Encore un sous-entendu sur le fonctionnement du président de l’OM…



Romain Molina n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Très actif sur son compte Twitter, le journaliste avait déjà posté ce lundi 5 septembre une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il revenait sur le mercato estival des clubs français. Aucune équipe n’était épargnée, y compris l’Olympique de Marseille. Molina avait déjà chargé le président marseillais, Pablo Longoria sur sa gestion des cas Bamba Dieng et Boubacar Kamara notamment. S’il loue les qualités de communicant du dirigeant olympien, Molina expliquait que Longoria cherche avant tout à faire du business. Selon lui, plusieurs agents de joueurs seraient mécontents de la gestion du président marseillais et l’auraient déjà fait savoir. Ils reprocheraient à Longoria des manœuvres en interne visant à les remplacer.

» Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football. Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent (CAA Base). Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est businessman. » Romain Molina – Source : YouTube (05/09/2022)