Mercato OM : l’une des priorités file en Italie !

Alors que le départ d’Elye Wahi est toujours dans les tuyaux, l’OM cherche à renforcer son axe défensif si une solution est trouvé pour Lilian Brassier. La cible prioritaire va filer à la Juventus…

L’OM avait fait de Renato Veiga une de ses priorités défense selon l’Equipe, le défenseur polyvalent de Chelsea, mais la concurrence a pris le dessus. Le joueur devrait finalement s’engager avec la Juventus Turin, laissant l’OM à la recherche de nouvelles pistes. Par ailleurs, le club marseillais doit également gérer la situation de Lilian Brassier. Le défenseur central, qui a proposé une prestation intéressante face à Strasbourg (1-1, dimanche), a récemment refusé une offre provenant de l’étranger. Il reste à savoir quelle direction prendra l’international espoir français dans les jours à venir.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!

Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.

Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025