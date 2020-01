Mercato : Lyon fait une offre pour un buteur pisté par l’OM

Alors qu’André Villas-Boas est clair depuis le début, sans départ il n’y aura pas d’arrivée. L’OM serait pourtant à l’affût sur plusieurs profils offensifs en France, dont le meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere…

Reste que l’OM n’a pas les moyens de payer les 10M€ demandé par le HAC sans un départ cet hiver. D’autant plus que la concurrence est forte sur ce dossier, en effet selon l’Equipe les lyonnais auraient fait une première offre aux dirigeants du Havre. Le club de Jean-Michel Aulas a proposé 7 millions d’euros pour le buteur, mais le club havrais espère beaucoup plus pour le joueur zimbabwéen. Le joueur s’était déjà exprimé sur son avenir, et n’avait pas exclut un départ en hiver…

Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira — Kadewere

A LIRE : MERCATO : L’OM EN PINCE POUR L’ACTUEL MEILLEUR BUTEUR DE LIGUE 2?

« Tout est possible. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J’ai un très grand respect pour le HAC. Je n’oublie pas et je n’oublierai jamais que le club m’a acheté alors que j’étais blessé, puis m’a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion… Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen ! » Tino Kadewere – Source: Paris-Normandie