Mercato OM : Lyon et Textor vont piocher dans la short-list de Pablo Longoria !

Il y a quelques mois, avant l’arrivée de Marcelino, Pablo Longoria avait coché quelques noms pour remplacer Igor Tudor. Parmi eux, le nouvel entraîneur annoncé de Lyon !

Après le départ d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille avait mis plusieurs noms dans sa short-list, notamment celui de Gallardo, Fonseca ou encore Grosso. Finalement, ce sera Marcelino qui décrochera le poste afin de remplacer l’entraîneur croate qui avait annoncé son départ à la fin du championnat.

Grosso ne rejoindra donc pas l’OM à l’été 2023 mais devrait tout de même venir en Ligue 1 ! En effet, comme l’explique depuis quelques heures L’Equipe, Gattuso a été une piste laissée tomber par Lyon et un autre entraîneur est en pôle position ! Il s’agit, d’après Fabrizio Romano, de l’ancien défenseur italien Fabio Grosso.

Ce dernier devrait bien signer un contrat avec Lyon, club où il a d’ailleurs évolué de 2007 à 2009 durant l’âge d’or de l’équipe de Jean-Michel Aulas. Tout est quasiment bouclé pour l’arrivée de Grosso à Lyon, il ne manquerait quelques documents afin de finaliser son contrat. John Textor a enfin trouvé le remplaçant de Laurent Blanc.

Fabio Grosso to Olympique Lyon as new head coach, here we go! Agreement in place tonight, now waiting to prepare documents, formal details and get it signed 🔵🔴🇮🇹 #OL

John Textor wanted Grosso as surprise candidate — 1st call by @hugoguillemet, now almost done. pic.twitter.com/m6k7uuOEc2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023