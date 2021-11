Mercato OM – MacHardy : « Le chantier était immense. McCourt a remis de l’argent. »

Sur les ondes de RMC, le consultant Jonatan MacHardy est revenu sur la période difficile des Marseillais. Il n’est pas inquiet et demande de la patience pour que les automatismes s’installent sur le terrain entre tous ces nouveaux joueurs.

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus depuis quelques semaines. Avec une série de matchs nuls en Ligue 1 et l’élimination en Europa League après la défaite face à Galatasaray, les supporters sont en colère et s’impatientent de revoir de la qualité dans le jeu et surtout des buts !

C’est le début de saison qui était une bonne surprise, avec un OM flamboyant — MacHardy

Sur les ondes de RMC ce vendredi, Jonatan MacHardy a été questionné à ce sujet. Le consultant ne veut pas s’inquiéter pour l’Olympique de Marseille. Il remet notamment le contexte au devant du débat : les dirigeants ont recruté onze joueurs et il faut du temps pour que Jorge Sampaoli fasse comprendre sa philosophie de jeu.

« Je ne suis pas inquiet pour l’OM, car dans le fond de jeu, les occasions sont toujours là. La période est très compliquée, les résultats ne sont pas bons. L’équipe est en perte de vitesse. Sauf que tout ce qui arrive aujourd’hui était plus ou moins prévisible. C’est le début de saison qui était une bonne surprise, avec un OM flamboyant. Mais il faut se rappeler ce qui s’est passé l’été dernier. Il y avait tout un effectif à reconstruire, le chantier était immense. McCourt a remis de l’argent. Longoria a fait un très bon travail, il a été capable de refaire une équipe très compétitive avec des bouts de ficelle. Le président a fait des miracles. Mais il faut être lucide, le groupe est jeune et incomplet. Quand Payet n’est pas là, il y a un très gros trou derrière. Certaines doublures n’ont pas encore les épaules. Mais cette première partie de saison est pleine de promesses. Et je commencerai à juger le duo Longoria – Sampaoli la saison prochaine. Pour l’instant, j’attends juste de voir du contenu » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (26/11/21)