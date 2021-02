Mercato OM : MacHardy milite pour que Longoria suive le modèle de Pape Diouf !

Pablo Longoria est le nouveau président de l’Olympique de Marseille. Pour MacHardy, il ne faut pas que le dirigeant espagnol suive un modèle de trading mais plutôt celui de Pape Diouf.

Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président de l’OM et a été remplacé par Pablo Longoria qui était alors directeur sportif du club.

prendre des joueurs, pas forcément les meilleurs mais pour qui l’OM est le sommet de leur carrière — MACHARDY

Ce samedi sur les antennes de RMC, Jonatan MacHardy a affirmé qu’un projet de trading ne fonctionnerait pas à Marseille. Il espère voir Longoria suivre l’exemple de Pape Diouf.

« Le projet de trading de toute manière est voué à l’échec. Je ne veux pas faire le mec qui sait mieux que tout le monde à Marseille mais la seule politique qui est viable c’est de faire comme Pape Diouf l’avait fait : prendre des joueurs, pas forcément les meilleurs mais pour qui l’OM est le sommet de leur carrière. Mamadou Niang, Lorik Cana, c’était le sommet de leur carrière. On avait des mecs ultra motivés, qui donnaient tout. Ce n’était pas forcément les meilleurs mais ça fonctionnait. Ça t’achetait la paix sociale avec les supporters parce qu’ils attendent, ce sont des joueurs qui jouent comme des chiens. On ne l’aura pas dans un projet de trading parce qu’il n’y aura pas cet attachement émotionnel entre le joueur et le Vélodrome, ce qui est très important pour les supporters. » Jonatan MacHardy – Source : RMC (27/02/21)