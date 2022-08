Mercato OM : MacHardy très remonté contre le #RonaldOM

Dans l’After Foot, Jonatan MacHardy est revenu sur les nombreuses rumeurs autour de Cristiano Ronaldo. Selon lui, la plupart des « insiders » marseillais qui prétendent avoir des informations n’en ont en réalité aucune.

Si plusieurs anciens joueurs continuent de croire en une improbable arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille, Jonatan MacHardy refuse de croire à l’arrivée du portugais à Marseille. Il estime que l’opération est infaisable et beaucoup trop coûteuse pour les finances du club. Il explique aussi que les supporters marseillais qui prétendent détenir des informations sur une éventuelle arrivée de Ronaldo à l’OM, n’en ont en réalité aucune. MacHardy regrette que cette rumeur éclipse la fin du mercato marseillais et craint que certains supporters ne soient déçus si Ronaldo ne vient pas à Marseille.

» Ça devient gênant. Cette opération qui s’est montée sur les réseaux sociaux par les supporters de l’OM, ce n’est pas ça qui me gêne. Finalement, je pense que 90% des twittos qui participent à cette propagande savent très bien que ce n’est pas faisable et que c’est juste un moyen de passer un bon moment avec d’autres supporters de l’OM. Ce qui me gène, ce sont ces soit disant insiders du club qui prétendent avoir des informations. Ils auraient aperçu l’agent de Ronaldo à Marseille, ils auraient vu le numéro 7 de Jonathan Clauss allait être retiré de la boutique parce que Ronaldo allait arriver. La direction de l’Olympique de Marseille est un peu gênée par cette situation. C’est Florent Germain qui nous l’a confirmé. Cette rumeur éclipse la fin du mercato marseillais et risque de créer de la frustration auprès des supporters les plus naïfs qui vont croire que cette arrivée de Ronaldo est possible. Ce qui est un peu gênant aussi, c’est ceux qui y croient vraiment. Quand Lionel Messi et Sergio Ramos ont signé au PSG l’année dernière, les arguments de certains supporters marseillais, c’était que ces joueurs venaient en maison de retraite à Paris. Ces mêmes supporters souhaitent l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille. La belle histoire voudrait qu’il retourne au Sporting Portugal pour jouer la Ligue des Champions. Il y a une vraie attache, il y a quelque chose à raconter. J’ai du mal à comprendre la logique des supporters marseillais qui critiquent le choix de Messi et Ramos d’aller à Paris mais qui veulent que Ronaldo vienne à l’OM. Je comprends les plus jeunes. Ils ont grandi avec la rivalité CR7-Messi et ça fait rêver un peu tout le monde. À partir du moment où certaines personnes commencent à inventer des informations, il faut regarder la vérité en face. L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille, elle est impossible. Il y a un mercato qui est bien réel à l’OM. J’espère qu’il n’y aura pax de déception chez les supporters marseillais, je trouverais ça très triste. » Jonatan MacHardy – Source : After Foot (24/08/2022)