Mercato OM : Manchester City a donné son feu vert ?

Selon Fabizio Romano , l’international serbe de 21 ans se serait déjà mis d’accord avec l’OM et devrait s’engager dans les prochaines heures. Le milieu offensif devrait toutefois rester à Vérone jusqu’à la fin de saison en prêt. Les dernières tractations sont actuellement en cours avec les dirigeants du Hellas Vérone sur ce point. Ce transfert devrait coûter à L’ olympique de Marseille 15 millions d’euros plus 2/3 M€ de bonus. Ivan Ilic signera quant à lui un contrat de 5 avant avec l’OM.

Selon Gianluca Di Marzio, Manchester City (qui posséde une clause de rachat) a donné son feu vert au transfert d’Ivan Ilic à Marseille. Il ne manque plus que le oui définitif du joueur et ce dernier serait de plus en plus enclin à accepter l’OM. Manchester City avait le droit de s’aligner sur la dernière offre reçue de Vérone concernant Ilic…

L’OM n’a pas encore boucler la signature du milieu de terrain de l’Hellas Vérone Ivan Ilic (21 ans). Même si le Torino est toujours en course, Machester City ne fera pas jouer sa clause de rachat et le club olympien reste le favori…

Ivan Ilić to Olympique Marseille, here we go! Exclusive news confirmed — OM are closing in on deal to sign top talented midfielder from Verona. 🚨🔵 #OM

Details: contract until 2028, €15m fee plus €2/3m add ons. Final steps before it’s signed.

Ilić will join in June, not now. pic.twitter.com/Tn6l1r4eUX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023