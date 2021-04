Mercato OM : Malleville affiche son choix entre Payet et Thauvin !

Dans l’émission « Mon OM à moi », René Malleville a évoqué le mercato à venir et les nombreux départs qui se profilent dans les mois à venir au sein de l’effectif olympien.

Sur les ondes de Radio Stars, le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille René Malleville a donné son sentiment sur Dimitri Payet et Florian Thauvin.

S’il redevient le grand Thauvin, moi je le garde, mais… — Lopez

« Thauvin, c'est un peu comme Payet. Ce sont de supers joueurs, mais encore faut-il qu'ils se donnent à fond. Moi je veux bien que Thauvin reste, mais alors donne-toi à fond. Fais du Thauvin ! Payet aussi, moi je veux bien qu'il reste, mais fais du Payet ! Ne nous fais pas les merdes que tu nous fais depuis quelque temps. Moi de toute façon, Payet, j'avais déjà maronné quand on l'a pris. Il n'a jamais justifié un transfert aussi cher à son âge : 30 M€ à 30 ans. J'ai trouvé ça scandaleux ! Et l'avenir m'a malheureusement donné raison » (…) « S'il redevient le grand Thauvin, moi je le garde, mais… » « Je ne vois pas comment il pourrait se transcender et redevenir le grand Payet. Thauvin est beaucoup plus jeune, mais il est lymphatique, je ne sais pas, il s'en bat les couilles, alors que c'est un super joueur, a regretté le supporter de l'OM. S'il redevient le grand Thauvin, moi je le garde. Mais encore faut-il qu'il le redevienne et qu'il ait une bonne discussion avec Sampaoli qui doit lui demander ce qu'il veut faire. » René Malville – Source : Radio Star