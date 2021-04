Mercato OM : Pour Malleville, le formateur recruté « est un mec extraordinaire, compétent ! »

Assurément l’un des supporters marseillais les plus connus de France, René Malleville est revenu sur l’annonce des arrivées de Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier. Selon lui, la direction marseillaise a fait un très bon choix en recrutant ces deux hommes.

L’Olympique de Marseille a récemment annoncé l’arrivée de deux nouvelles personnes au centre de formation: Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier. S’ils n’arriveront qu’au début de la saison prochaine, les deux recrues de Nasser Larguet et de Pablo Longoria font déjà des heureux.

Il va enfin y avoir un mec compétent à l’om ! — rené malleville

Invité par Radio Star, René Malleville, fervent supporter de l’OM, a fait savoir sa satisfaction suite aux nominations de ces deux hommes.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux recrues de Nasser Larguet au centre de formation !

« Je suis content qu’à l’OM, on recrute quand même des compétences. Je connais très bien Denis Moutier. Il était patron du centre de formation de Sochaux. Il y a six ans, il a été demandé par le Pôle Espoir d’Aix. Il a été éducateur de mon petit-fils. C’est un mec extraordinaire, compétent, gentil. Il comprend les jeunes, il sait leur parler. Il va enfin y avoir un mec compétent à l’OM ! C’est Nasser Larguet qui l’a fait venir, comme Jean-Claude Giuntini. Tant mieux ! J’adore Larguet. Il a fait la transition entre les coachs quand il y avait le bordel. Je le remercie, car il fallait y aller dans ce marasme. Après, j’ai dit à Denis Moutier de se méfier des peaux de bananes à Marseille. Il faudra qu’il s’impose et qu’il fasse gaffe » René Malleville – Source: Radio Star (20.04.2021)