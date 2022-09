Mercato : OM, Manchester City… Issa Kaboré est cash sur son avenir !

Auteur de ses premières minutes contre Auxerre ce samedi (0-2), Issa Kaboré est revenu en conférence de presse sur son arrivée à l’OM. Le jeune burkinabé veut s’inscrire dans la durée avec le club olympien.

Interrogé en conférence de presse ce mardi sur son arrivée en provenance de Manchester City sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 20M€, Issa Kaboré explique vouloir s’installer sur la durée à l’OM. Il a aussi réaffirmé son amour pour le club olympien et sa détermination à réussir.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « Revenir à Marseille, c’était ce que je souhaitais »

» L’idée c’est de jouer et de rester à Marseille. Ce n’est pas de retourner à Manchester City. Je veux m’inscrire dans la durée, c’est un grand club. Pour mes prochaines étapes, ça va beaucoup m’apporter. (…) L’amour pour l’OM? Depuis petit j’aime ce club. Quand on jouait aux jeux vidéos, on allait au cyber, je prenais l’OM. J’ai toujours eu ce club dans mon coeur » Issa Kaboré – Source : Conférence de presse (05/09/2022)

#Kabore: « L’idée c’est de jouer et de rester à Marseille. Ce n’est pas de retourner à Manchester City. Je veux m’inscrire dans la durée, c’est un grand club. Pour mes prochaines étapes, ça va beaucoup m’apporter » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 5, 2022