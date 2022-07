Mercato OM : Mandanda d’accord avec Rennes ?

Selon l’Equipe, Mandanda, gardien emblématique de l’OM serait d’accord avec les dirigeants rennais, les deux clubs doivent maintenant se mettre d’accord.

Steve Mandanda pourrait quitter l’OM pour la deuxième fois de sa carrière, cette fois il resterait en France. Alors qu’un transfert à Rennes semblait difficile, et que les rumeurs l’envoyaient plutôt du côté de Nice, Mandanda aurait donné son accord à la direction rennaise. Le portier marseillais qui avait discuté avec Bruno Genesio il y a quelques semaines serait donc intéressé pour rejoindre le club breton. Le Stade Rennais doit maintenant se mettre d’accord avec l’Olympique de Marseille, pour le gardien encore sous contrat jusqu’en 2024.

En concurrence avec Pau Lopez, à 37 ans Mandanda veut être sûr d’être sur le terrain la saison prochaine, et opterait donc très sérieusement pour un départ. Après le départ de Sampaoli qui a eu l’effet d’un petit tremblement de terre sur la Canebière, le départ de Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire du club, ne manquera pas d’émouvoir lui aussi les supporters.

En conférence de presse, Pablo Longoria n’a pas voulu confirmer…

#Longoria : « Mandanda? On a beaucoup discuté ces derniers jours. On s’est dit que ce serait pareil que la saison dernière avec de la concurrence avec deux bons gardiens. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 5, 2022

« Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec Mandanda sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l’année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (05/07/2022)