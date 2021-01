Mercato OM : Mandanda donne son avis concernant l’avenir de Thauvin

L’Olympique de Marseille risque de perdre plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain. Parmi eux, Florian Thauvin figure en tête d’affiche. Alors que l’OM discute avec le joueur, depuis le 1er janvier le champion du monde 2018 est libre de s’engager librement dans un club et le rejoindre à l’issue de la saison…

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur la situation de son ami Florian Thauvin, Steve Mandanda a indiqué qu’il aimerait continuer à évoluer au côté de son compatriote. Cependant, comme l’a affirmé l’Équipe ces derniers jours, les négociations n’avancent pas très vite…

j’aimerais qu’il trouve une solution pour prolonger – steve mandanda

Steve Mandanda et Florian Thauvin sont très proches. Les deux amis ont construit une relation solide depuis l’arrivée de l’ailier français il y a sept ans. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, les deux joueurs pourraient être séparés à l’issue de la saison. Une situation que Steve Mandanda voudrait éviter…

« Sa situation contractuelle doit jouer puisque personne n’aime être dans cette situation mais il est conscient de ça, il le vit bien et il le démontre sur le terrain, c’est le plus important. Après moi en tant qu’ami, en tant que capitaine et joueur de l’OM, c’est sûr que j’aimerais qu’il trouve une solution pour prolonger et rester avec nous. C’est au président et à lui de trouver un accord. Peut-il rester ? Je ne sais pas, je l’espère, en foot, tout est possible. C’est une décision qui lui appartient, c’est à lui qu’il faut poser la question. » Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (04/01/2020)