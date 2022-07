Mercato OM : Mandanda impressionne déjà à Rennes?

Parti au Stade Rennais il y a quelques jours maintenant, Steve Mandanda a joué son premier match avec le maillot rouge et noir… L’ancien gardien de l’OM a impressionné sur le terrain et dans le vestiaire.

L’Olympique de Marseille a fait le choix de mettre de la concurrence au poste de gardien de but. Steve Mandanda a été relégué à un poste de numéro 1 bis après des années de règne en tant que titulaire indiscutable dans les cages.

Mandanda a amené de la sécurité… Il est venu avec un rôle de papa — Génésio / Tait

Cette rétrogradation n’a pas eu l’air de ravir l’international français. Cet été, il a donc rejoint le Stade Rennais de Bruno Genesio. Pour son premier match de préparation avec les Bretons, Steve Mandanda a montré une belle image à son coach.

En conférence de presse après la victoire 2-1 face à Caen, Bruno Génésio et Flavien Tait ont pris la parole devant les journalistes. Les deux hommes ont été questionné sur l’arrivée de Steve Mandanda au club… Ce ne sont pas seulement ses qualités de gardien qui ont été mises en avant.

« Il a amené de la sécurité, c’est un gardien qui prend beaucoup d’espace, qui rassure. C’est un plus dans son jeu au pied et dans l’assurance qu’il apporte à sa défense » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (20/07/22)

« C’est un meneur d’hommes, un super gardien. Il a plus de 600 matches en Ligue 1. Forcément, il est venu un peu avec un rôle de papa, et l’avoir avec nous, c’est top » Flavien Tait – Source : Conférence de presse (20/07/22)

Mandanda explique son choix

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)