Mercato OM : Mandanda pourrait se laisser tenter par un dernier défi?

A quelques heures du choc face au PSG, les supporters de l’Olympique de Marseille ne savent toujours pas qui de Steve Mandanda ou Pau Lopez gardera les cages. D’après L’Equipe, le portier français ne se voit pas être la doublure de son homologue espagnole une saison de plus.

Si durant une grande partie de la saison Pau Lopez semblait être le titulaire indiscutable au poste de gardien de buts, Steve Mandanda a regagné du temps de jeu ces dernières semaines. Plus que du temps de jeu, il semble aussi retrouver un très bon niveau. De quoi faire douter Sampaoli?

Ce dimanche face au PSG, le coach argentin va devoir faire un choix et il ne semble pas aussi évident qu’en début de saison. L’Equipe revient sur cette gestion à ce poste et explique que Steve Mandanda se questionne sur la saison prochaine.

Mandanda ne veut pas rester doublure une saison de plus?

Après avoir signé un contrat longue durée et espérant terminer titulaire jusqu’en juin 2024, l’international français réfléchirait à la suite. Avec deux ans de contrat, il ne souhaiterait pas rester à ce poste de doublure sans réelle concurrence avec Pau Lopez.

Si la situation ne se clarifie pas, Mandanda pourrait prendre la décision de quitter l’Olympique de Marseille pour un dernier challenge. Cet hiver déjà, le nom du gardien français a été cité à plusieurs reprises dans différents clubs de Ligue 1 mais il est finalement resté.

On n’a pas encore choisi– Sampaoli

« On n’a pas encore choisi. On est très contents de Steve Mandanda, ça fait une belle concurrence pour Pau Lopez. A nous de voir. J’ai de la reconnaissance pour Mandanda, mais je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison… » Jorge Sampaoli— Source: Conf de presse (16/04/22)

Mandanda? C’est l’homme du match — Guendouzi

Au micro de W9 juste après le match au Stade Toumba face au PAOK, son coéquipier Mattéo Guendouzi a mis en avant sa prestation et l’a nommé homme du match malgré le but de Dimitri Payet et lui-même qui a réalisé un gros match avec une passe décisive.

« Steve a l’habitude de ce genre de matches. Avec lui, on a été très sereins. Quand j’ai vu ses premiers arrêts, j’ai su qu’aucune de leurs tentatives ne ferait but. Quand il est comme ça, il est fantastique. C’est l’homme du match. » Mattéo Guendouzi – Source : W9 (14/04/22)

Steve ne m’a pas surpris. Il a été très bon — Desio

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’adjoint de Jorge Sampaoli Jorge Desio n’a pas hésité à rappeler que Pau Lopez était aussi un gardien de haut niveau et qu’il n’était pas surpris de la prestation de Mandanda.

« On a deux grands gardiens et Steve ne m’a pas surpris. Il a été très bon » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (14/04/22)

Mandanda, grosse performance ce soir, clean sheet à la clé — Bakambu

Devant les journalistes également, Bakambu a souligné la belle prestation du gardien olympien. Avec ses arrêts, il aura permis aux Marseillais de s’imposer et de filer bien plus tranquillement vers les 1/2 finale qui se joueront contre Feyenoord.

« Mandanda a toujours été un grand gardien, grosse performance ce soir, clean sheet à la clé. Il en a sorti des pas mal, ça nous a lancé pour cette victoire » Cedric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/04/22)