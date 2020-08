Mercato OM : Mandanda se livre sur sa prolongation !

Steve Mandanda a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. L’international français a expliqué qu’il ne se voyait pas ailleurs.

Cette semaine sera marquée par la prolongation de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. Celui qui est pratiquement devenu une légende vivante du club marseillais s’est livré au média de l’OM sur sa prolongation.

J’ai tout vécu ici, j’ai tout appris avec l’OM — MANDANDA

Le gardien de but qui a été sélectionné par Didier Deschamps a d’ailleurs affirmé qu’il ne se voyait pas encore quitter l’Olympique de Marseille et qu’il se sentait à 1000% Marseillais.

« J’ai eu des périodes compliquées, mais je n’ai rien lâché et c’est un peu ce qui est propre aussi à Marseille et aux Marseillais. Aujourd’hui, je me sens à 1000% Marseillais. C’est quelque chose qui est en moi. J’ai tout vécu ici, j’ai tout appris avec le club. Mon fils est né dans la région, donc aujourd’hui, vraiment, pour moi, je ne me voyais pas partir et ne pas continuer l’aventure. »

Steve Mandanda – Source : OM (27/08/2020)