Mercato OM / Mandanda : « Tout le monde veut rester pour aller en Ligue des Champions »

En conférence de presse avant André Villas-Boas ce lundi, Steve Mandanda n’a pas caché l’envie de tous les joueurs de rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison.

Le mercato hivernal de l’OM est très calme, bien que quelques rumeurs viennent animer les réseaux sociaux… Ce samedi en zone mixte, Morgan Sanson a déclaré qu’il ne souhaitait pas partir et que tout le groupe était du même avis.

On est un peu revanchards de la saison dernière — MANDANDA

En conférence de presse ce lundi, Steve Mandanda a confirmé cette tendance. Interrogé sur la volonté de ses coéquipiers à rester à Marseille, le Capitaine de l’OM a clairement fait savoir que le groupe compte terminer la saison pour atteindre la Ligue des Champions.

« Dans le foot il peut tout se passer. Je ne peux pas le nier. Mais l’état d’esprit du groupe est clair : tout le monde veut rester. Tout le monde veut terminer cette aventure. On est un peu revanchards de la saison dernière. On a un groupe qui est solidaire, uni, qui vient bien. Le staff, on a entièrement confiance en eux. A partir de ce moment-là, on a tous envie de rester pour atteindre notre objectif qui est la Ligue des Champions »

Steve Mandanda – Source : Conférence de presse