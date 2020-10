Mercato OM : « Maradona aurait été comme un poisson dans l’eau à Marseille… »

Tout proche de signer à l’Olympique de Marseille, Maradona n’a finalement pas rejoint la Ligue 1. Didier Roustan pense qu’il aurait été totalement OM-compatible !

Dans un entretien accordé à Ultimo Diez, Didier Roustan est revenu sur ce transfert raté de Diego Maradona à l’Olympique de Marseille.

comme Marseille est un petit Naples… — ROUSTAN

La légende argentine aurait-elle pu briller dans la ville de Marseille? Selon le journaliste qui officie sur la chaîne L’Equipe, ça aurait matché.

« Ça s’est joué à peu de choses pour qu’il aille à l’OM. Je pense que, comme Marseille est un petit Naples, il aurait été comme un poisson dans l’eau. Il aurait réussi de grandes choses et le public aurait été émerveillé. Il y aurait eu une osmose formidable entre la ville de Marseille et lui. La même à un degré moindre de Naples parce que c’est plus démesuré. C’est la même fratrie, même lignée, ça aurait marché évidemment. »

Didier Roustan – Source : Ultimo Diez (29/10/20)