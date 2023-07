Mercato OM : Marcelino a tranché le cas Vitinha ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Sans attaquant alors qu’il a l’habitude de jouer en 4-4-2, Marcelino attend avec impatience le retour du seul spécialiste du poste, Vitinha. L’international Espoirs portugais a participé à l’Euro et ne sera là que dans 10 jours…

En attendant, le nouveau coach olympien s’est penché sur les six mois compliqués de la jeune recrues de 23 ans. Marcelino a regardé les matches de l’OM et selon l’Equipe, il a « fait le même constat que beaucoup d’autres : il a des qualités mais n’arrive pas à les exprimer. Un problème de confiance, sans doute, et de style aussi, peut-être, parce que le foot de Tudor était particulier et que Vitinha avait pris le train en route. Marcelino, qui veut des attaquants capables de prendre la profondeur, lui donnera sa chance, dans un 4-4-2 qui semble lui correspondre. Et, cette fois, il faudra la saisir. »

Vitinha aura sa chance

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »

Cela n’a pas été facile pour Vitinha

