Mercato OM – Marcelino : « L’effectif actuel ne permet d’avoir un grand choix ! »

Le coach de l’Olympique de Marseille Marcelino a annoncé qu’il n’y aurait pas énormément de changement dans son onze face à Metz ce vendredi. Il considère que son effectif actuel ne le permet pas.

« C’est le bon jour pour faire une évaluation. Je ne pense pas qu’il aura beaucoup de changements. L’effectif actuel ne permet d’avoir un grand choix, il y a des joueurs qui ont beaucoup souffert. On n’aura pas d’autre match avant samedi, donc a priori il ne devrait pas avoir beaucoup de changements ».

A lire aussi : OM : Kondogbia de retour, Marcelino annonce un joueur incertain !

#Marcelino : « Au niveau de la méthode, on a quelque chose de similaires avec les autres. Si un entraîneur arrive à faire jouer ses équipes très rapidement et adhérer à la tactique en quelques jours… Si mardi soir on avait gagné 4-0, il n’y aurait pas de questionnements sur ça.… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 17, 2023

A lire aussi : OM – Marcelino : « Si on avait gagné 4-0 tout serait parfait, il n’y aurait pas de problème avec notre préparation.. »

L’ancien technicien de Valence poursuit : « Le match de demain sera difficile, la saison va être longue, on va souffrir, ce n’est pas possible de ne pas souffrir contre un promu qui joue à domicile. Surtout avec une défaite qui a été un coup dur. On a un effectif qui ne permet pas d’avoir la possibilité d’avoir des joueurs du même niveau à un même poste. Il faut qu’on se concentre jusqu’à fin août sur la Ligue 1 ».