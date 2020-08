Mercato OM : « Marley Aké, est-ce qu’il va pouvoir supporter ça ? »

Utilisé comme alternative à Benedetto en pointe lors des matchs de préparation, Marley Aké n’a pas pas démérité. Pour Jean-Charles De Bono, il faudra toutefois être patient avec le jeune Marseillais.

Bien que formé en tant qu’ailier, Marley Aké a évolué en pointe lors des matchs de préparation. Pour Jean-Charles De Bono, le jeune Marseillais doit encore progresser pour s’installer en véritable alternative à Dario Benedetto à la pointe de l’attaque Marseillaise :

« Je pense qu’il y a encore du travail, mais il doit le savoir. »

« Offensivement, et notamment dans l’axe, Benedetto est véritablement le seul. Même s’il y a le petit Aké qui est capable de dépanner, quand bien même ce n’est pas son véritable poste. Aké n’est pas un avant-centre au départ, c’est un joueur de couloir (…) Ça reste un jeune, on ne va pas s’enflammer. Pour qu’il intègre l’équipe type, je pense qu’il y a encore du travail, mais il doit le savoir le petit. C’est à lui de gagner des points, de marquer des buts et qu’il soit responsable de la zone offensive quand on fera appel à lui. Est-ce qu’il va pouvoir supporter ça ? On attend, mais il en a les qualités. » Jean-Charles De Bono. Source – DFM : 10/08

