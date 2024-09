Mercato OM : « Marseille a extrêmement bien recruté » lâche cette agent !

Après un début de championnat tonitruant de la part de l’Olympique de Marseille, les Marseillais se positionnent en concurrent direct au PSG pour la course au titre. C’est en tout cas l’ambition et l’objectif visé par Quentin Merlin mais également par le coach olympien, Roberto De Zerbi.

Agent de joueur, Jen Mendelewitsch fait l’éloge de De Zerbi concernant son management. « De Zerbi c’est quelqu’un qui transmet de la confiance, c’est quelqu’un qui vous embarque qui a un plan clair, et qui sait ce qu’il va faire et comme il va le faire. Donc je ne suis pas surpris de voir des joueurs en confiance, qui adhère totalement à ce qu’il veut faire. Et donc si on met en balance le recrutement de Marseille et Paris qui ne s’est pas tellement renforcé, qu’ils n’ont pas de coupe d’Europe. Et un coach nouveau qui va pouvoir développer des joueurs, qui a une identité de jeu qu’on est en train de voir, et qui va leur transmettre cette confiance, c’est tout ce qu’on attend d’avoir une équipe qui challenge le PSG. »

De Zerbi transmet de la confiance

« De Zerbi, c’est quelqu’un qui transmet de la confiance. »@JenMendel explique pourquoi elle n’est pas étonnée de voir des joueurs confiants, comme Quentin Merlin, qui adhèrent totalement au projet de De Zerbi. pic.twitter.com/INQyQw3Lvh — After Foot RMC (@AfterRMC) September 3, 2024

Marseille a extrêmement bien recruté

Jen Mendelewitsch continue : « C’est bien beau d’avoir une équipe forte en France maison a besoin justement pour développer le championnat, et pour tout ce qui s’en suit d’avoir un championnat compétitif. Je pense que Marseille a extrêmement bien recruté et j’attends de voir ce que va donner cette équipe parce qu’on est très tôt dans le championnat. Il peut y avoir encore quelques bémols malgré tout, je pense qui si y a des difficultés en défenses, il va aussi falloir gérer des égos, des joueurs offensifs qui ne vont pas tous bien s’entendre toute la saison. En tout cas ça part bien et je trouve que c’est normal qu’ils soient ambitieux et c’est très bien de le dire. »

