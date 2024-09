Mercato OM : Détails et premiers mots de Bakola !

Darryl Bakola a bien signé son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille ! Le jeune milieu de terrain a signé un contrat jusqu’en 2027, voici les détails de ce deal et les premiers mots du joueur.

En effet, selon la Provence, Darryl Bakola va toucher un salaire de 30 000€ mensuels ainsi qu’une prime à la signature évaluée à 200 000€. Le milieu de terrain de 16 ans s’est exprimé après cette oficialisation au micro du site officiel,. « Je ressens beaucoup de joie, du plaisir, je suis vraiment épanoui. C’est vraiment un gros plaisir. J’attendais ça depuis un moment et c’est fait”. Le joueur arrivé à l’OM en 2022 en provenance du Red Star a souligné l’importance de De Zerbi dans son choix. “Le projet avec De Zerbi m’a vraiment plu, son football aussi. J’aime beaucoup le jeu avec le ballon et directement ça m’a sauté aux yeux. Je vais faire ce que je sais faire, travailler pour avoir mes premières minutes et mes première titularisations avec l’OM. Je veux progresser au maximum et j’espère après avoir mes premières minutes.”

En effet, selon la Provence, Darryl Bakola va bien signer aujourd’hui un contrat de 3 ans avec l’OM. Il réintégrera ensuite le groupe de Roberto De Zerbi ! » Bakola n’a que 16 ans, il s’est illustré la saison dernière lors du superbe parcours et de la victoire en Coupe Gambardella. A lui maintenant de trouver sa place en haussant son niveau de jeu avec les pros…

Malgré des discussions animées entre l’entourage de Darryl Bakola et les dirigeants olympiens le mois dernier, l’espoir français pourrait finalement intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Pour rappel, le clan du natif de Clichy reprochait à l’Olympique de Marseille de l’avoir trimballé à tous les postes, sauf le sien : milieu de terrain. Le club des Bouches-du-Rhône soupçonnait un accord entre le joueur de 16 ans et une autre équipe. Une date butoir avait même été imposée début août : si Bakola n’avait pas signé de contrat professionnel avant cette date, il ne pourrait plus d’entraîner avec De Zerbi.

Selon Massalia Zone sur X, Darryl Bakola pourrait bel et bien prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille , et ce pendant la trêve internationale. « Cela n’a jamais été une question d’argent » confie l’entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses proches voulaient « rendre au club tout ce qu’il lui a apporté. »

