Mercato OM : « Marseille et Ismaïla Sarr ça va matcher! »

Ismaïla Sarr vient d’arriver à l’OM. D’après ceux qui ont déjà fréquenté le Sénégalais, le mariage entre le joueur et le club phocéen va fonctionner à la perfection.

La quatrième recrue du mercato estival olympien s’appelle donc Ismaïla Sarr. « Izo », comme le surnomme les supporters sénégalais, va tenter de relancer sa carrière à l’OM. Pour ceux qui connaissent l’ancien messin, il n’y a aucun doute, l’ailier de 25 ans va réussir à Marseille.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023



L’ancien olympien Bouna Sarr, a par exemple publié un message de bienvenue sur Instragram, pour celui qu’il considère comme son petit frère. Pour le finaliste de l’Europa League 2018 avec l’OM, ce club est fait pour le nouveau numéro 23 phocéen. « Un club qui est fait pour toi petit frère ! Félicitations Ismaïla Sarr. »

« Marseille et Sarr, ça va matcher »

Pour le journaliste spécialiste du football sénégalais, Sahel Cissoko, ce transfert arrive au bout moment pour le joueur et le club : « Aujourd’hui il arrive à Marseille, où il y a beaucoup de pression, mais aussi une culture entre Marseille et les Sénégalais dans la lignée de Mamadou Niang. Je pense qu’il fera de très belles choses à l’Olympique de Marseille. Sarr aujourd’hui il a de l’expérience, il faut se souvenir que lorsqu’il arrive à Rennes c’est pour remplacer Ousmane Dembélé, ça en dit long sur ses qualités. C’est vrai qu’il a des problèmes face aux blocs bas, il a plus de mal à prendre de la vitesse, à provoquer, mais je ne me fais pas de soucis. C’est un garçon taiseux, il ne fait pas de bruit, ce n’est pas quelqu’un qui va faire la une des journaux. Il est concentré sur son football. C’est un garçon hyper hyper motivé, je pense que Marseille et Ismaïla Sarr ça va matcher. »

Mady Touré, président de l’académie Génération Foot, qui a formé Ismaïla Sarr, n’a lui non plus aucun doute concernant la réussite son petit protégé à l’Olympique de Marseille : « Je suis convaincu qu’il va exploser là-bas. C’est le profil idéal pour Marseille car il a en plus, comme beaucoup de Sénégalais, l’OM dans son cœur. »