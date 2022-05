OM: Un joueur prêté en L2 ?

N°3 au poste des gardiens de buts, Simon Ngapandouetnbu arrive à un moment charnière de sa jeune carrière. À 19 ans, le jeune portier devrait partir en prêt en ligue 2 afin de s’aguerrir et gagner du temps de jeu. Interrogé par le phocéen, son agent, Franck Belhassen a confirmé que le départ de son poulain était imminent.

Ça été un des débats de cette saison 2021/2022: le poste de gardien de buts. Alors que Steve Mandanda était le titulaire indiscutable depuis des années sans véritable concurrence, cette saison, un prétendant a fait son arrivée pour le poste de titulaire dans les cages olympiennes : Pau Lopez. Si l’espagnol a pris le dessus sur la légende phocéenne, ce dernier a joué les derniers matchs de la saison et a relancé l’éternel débat. Loin de tout ça, Simon Ngapandouetnbu, jeune pépite du centre de formation de l’OM, vit sa troisième saison dans l’effectif professionnel et apprend dans l’ombre de ses ainés.

À lire aussi: OM: Du lourd à venir pour les marseillais en Ligue des Champions

Ngapandouetnbu, le bonheur est dans le prêt ?

Après avoir enchainé les saisons brillantes au poste de gardien avec la réserve, l’heure est venue pour le jeune portier de gagner du temps de jeu et enchainer les matchs à haut niveau. Pour cela, la meilleure solution semble être un prêt et de préférence dans un club de Ligue 2. Alors que son contrat a été prolongé et que le club phocéen semble croire en lui pour le futur, plusieurs clubs devraient se positionner pour le récupérer. Interrogé par le Phocéen, son agent, Franck Belhassen a confirmé que son joueur était sur le point de trouver un nouveau club :

« On n’est pas très loin d’arriver à prêter Simon Ngapandouetnbu, parce qu’il faut qu’il se développe, qu’il fasse une vraie saison professionnelle dans un championnat en France. Je pense que je vais le prêter en Ligue 2 assez rapidement […]. Plus il va jouer, plus il va devenir bon. On n’est pas très loin d’arriver à un accord avec un club. » Franck Belhassen -Source : Le Phocéen (30/05/2022)