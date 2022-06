Mercato OM : Mauvaise nouvelle dans le dossier Witsel !

L’Olympique de Marseille est venu aux renseignements sur le dossier Axel Witsel mais doit faire face à un concurrent surprise pour l’international belge qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund.

« Est-ce que l’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas. On verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l’équipe nationale, l’Euro 2024 est en Allemagne, un pays que je connais bien. C’est mon objectif que d’y participer. (Sur une possible destination exotique) Non ce n’est pas dans ma tête. Un beau projet en Europe ce sera plus facile pour rester au top. À 33 ans, on réfléchit différemment qu’à 25 ans. Je prends plus en considération la famille… Mais j’ai envie de rester au top niveau. Je ne peux rien dire maintenant. À l’heure qu’il est, je ne sais pas où je serai. Mais la Coupe du Monde arrive et il faut donc bien réfléchir » Axel Witsel – Source : Conférence de presse (31/05/2022)