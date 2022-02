Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour Ćaleta-Car ?

Annoncé dans le viseur de Newcastle l’hiver dernier, Duje Ćaleta-Car ne serait finalement pas la priorité des Magpies qui cibleraient Diego Carlos.

Il était dans les papiers de Newcastle lors du mercato hivernal. Duje Ćaleta-Car aurait pu plier bagages dans les derniers instants du mercato. Finalement, les Magpies ont décidé de ne pas passer à l’action. À l’heure actuelle, les dirigeants de Newcastle n’ont toujours pas fait savoir s’ils comptaient lancer les grandes manoeuvres l’été prochain en vue d’un transfert du Croate.

Ćaleta-Car n’est pas la priorité de Newcastle ?

Si son départ permettrait de soulager les finances de l’OM, une mauvaise nouvelle aurait fait son apparition dans ce dossier. En effet, à en croire les informations révélées par Marca, Duje Ćaleta-Car ne serait pas la priorité de Newcastle. Les Magpies auraient fait de Diego Carlos sa priorité pour les mois à venir. Mais l’affaire ne serait pas aussi simple que ça pour l’équipe anglaise. En effet, Séville pourrait se montrer réticent puisque Jules Koundé est également sollicité par Chelsea. Pour le club andalou, il s’agirait d’un véritable coup dur de perdre ses deux défenseurs centraux lors de la même fenêtre de transfert. Mais une chose est sure, Newcastle semble motiver pour attirer l’ancien défenseur de Nantes.

Je sais que mon nom reviendra l’été prochain — Caleta Car

En conférence de presse avant la rencontre face à Metz, le principal intéressé a fait savoir qu’il était lassé par les différentes rumeurs l’envoyant ailleurs lors de chaque mercato.

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM. » » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)