Mercato OM : Maxime Lopez étudie plusieurs options ?

Maxime Lopez fait partie des joueurs de l’effectif marseillais dont le contrat expire en 2021. Le milieu de terrain serait très attentif aux sollicitations en Espagne mais ne veut écarter aucune possibilité…

Estadio Deportivo réaffirme que Maxime López est dans la short list de Monchi dans l’optique de compenser le départ d’Éver Banega cet été. Le média espagnol évoque le cas du milieu de terrain de l’OM qui sera libre en juin 2021 tout comme Amavi, Mandanda, Thauvin ou encore Germain et Mitroglou. L’entourage de Maxime López travaille sur les différentes alternatives possibles sur le marché estival.

Lopez est une cible de Monchi au FC Seville

Le joueur a plusieurs options, la première est donc celle d’être transféré au FC Séville. L’OM a besoin d’argent et pourrait laisser filer son minot qui n’est pas un titulaire indiscutable dans le système d’André Villas-Boas. Cependant, Estadio Deportivo explique que Lopez n’écarte pas d’autres options, d’autres clubs étrangers, mais aussi la possibilité de rester à Marseille. La possibilité d’un départ d’AVB n’est pas écartée, et ce dernier pourrait se relancer dans son club formateur a condition de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Pour l’instant l’OM n’a pas les moyens de proposer quoi que ce soit, la situation de Lopez reste bancale et Monchi suit cela de près…

En avril dernier, le défenseur Alvaro avait confié à ce même média espagnol son envie de voir rester Maxime Lopez à Marseille…

nous avons besoin de Lopez pour la Ligue des Champions — Alvaro

« Ici, nous en avons besoin pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités. Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon. Il a 22 ans et encore beaucoup de choses à améliorer, mais il a une marge. » Alvaro Gonzalez – Source: Estadio Deportivo