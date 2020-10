Mercato OM : Maxime Lopez, son frère confirme…

Maxime Lopez serait en partance pour Sassuolo. Interrogé par Téléfoot, son frère Julien confirme qu’il y a des discussions !

La fin de mercato de l’OM s’affole complètement. Mickaël Cuisance passe sa visite médicale et sa venue devrait être officialisée dans les prochaines heures.

C’est entre les mains de l’OM et de Sassuolo — J.Lopez

Qui dit arrivée au milieu, dit départ ! Maxime Lopez serait tombé d’accord avec Sassuolo. Julien Lopez, son grand frère qui évolue au Paris FC en Ligue 2 s’est exprimé au micro de Téléfoot. Il confirme qu’il y a bien des discussions et que les deux clubs doivent se mettre d’accord.

« J’espère que ça va se faire. On a jusqu’à minuit ce soir. Il y a des discussions, maintenant c’est entre les mains de l’OM et de Sassuolo. On verra comment ça va se finir mais j’espère vraiment que ça va se faire parce que c’est un beau challenge pour lui »

Julien Lopez – Source : Téléfoot