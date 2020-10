Mercato OM : Un montage financier étonnant pour le départ de Maxime Lopez ?

L’OM va injecter du sang neuf dans son milieu de terrain avec l’arrivée de Michael Cuisance. Le prêt du milieu de terrain du Bayern Munich devrait pousser dehors le minot, Maxime Lopez…

Déjà évoqué hier soir, Maxime Lopez pourrait bien rejoindre la Serie A et plus précisément Sassuolo. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « les négociations sont désormais en cours et Sassuolo compte bien clôturer le dossier dans les prochaines heures : le joueur arrivera en prêt avec option d’achat. » Une information étonnante vu que Maxime Lopez sera libre en juin prochain à la fin de son contrat avec l’OM. Le club serait-il en train de négocier un prêt payant ou bien un achat décalé de son milieu de terrain ?





Lopez aurait d’ores et déjà trouvé un accord financier avec Sassuolo, l’OM et le club italien doivent s’accorder…

Le chiffre : 113

C’est le nombre de matches disputés par Maxime Lopez en Ligue 1 sous le maillot de l’OM.