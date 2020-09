Mercato OM : « Mayoral, ça ressemble à une rumeur en carton ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de lundi. Nicolas Filhol revient sur la rumeur Borja Mayoral, l’attaquant du Real Madrid (23 ans), à l’OM. Notre journaliste enterre définitivement cette info venue tout droit d’un média espagnol, qui se serait trompé selon lui.

Lors de l’émission DFM, de ce lundi 7 septembre, la bande à Benjamin Courmes a évoqué la rumeur Borja Mayoral à l’Olympique de Marseille. Selon Nicolas Filhol, le média espagnol El Desmarque, qui est à l’origine de cette info, a confondu une liste de bons plans mercato avec une information de France Football.

Le média espagnol s’est trompé — Filhol

« Mayoral (attaquant du Real Madrid), ça ressemble à une rumeur en carton. Le média El Desmarque qui en a parlé en Espagne a cité une source française (France Football) et a confondu une liste de bons plans mercato avec une info. Si vous voulez une liste de bons plans mercato, venez sur notre site à nous (rires). Le média espagnol s’est trompé je pense. Et pour couronner le truc, Mayoral a encore une année de contrat avec le Real Madrid et les dirigeants en espèrent entre 15 et 20 M€. Donc on est hors budget. »

Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille 07/09/20

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille :