Mercato OM : Mbemba mis à pied par la direction !

La situation entre la direction de l’Olympique de Marseille et Chancel Mbemba s’est de nouveau tendue. Le défenseur de l’OM a en effet été mis à pied par le club olympien. Un mauvais comportement avec un membre de l’équipe dirigeante lui est reproché.

Un point de non retour a été franchi entre la direction olympienne et Chancel Mbemba. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur international congolais a été mis à pied ce mardi par l’OM après un incident survenu à l’entraînement de ce lundi. Le joueur se serait mal comporté avec un membre de l’équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, révèle RMC Sport ce mardi soir.

Mbemba écarté du groupe

Placé dans la liste des joueurs priés de se trouver un nouveau club, Chancel Mbemba faisait partie du fameux loft constitué dès le début de la préparation estivale. l’ancien défenseur de Porto a immédiatement été écarté du groupe. Il ne s’entraîne plus avec ses coéquipiers et ne portera plus les couleurs de l’OM.

