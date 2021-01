Mercato OM : Ménès a peur d’une dinguerie du président Eyraud

Est-ce que l’OM peut finir sur le podium cette saison ? Pierre Ménès n’y croit pas et mise sur le PSG, Lyon et Lille pour les trois premières places. Le consultant l’a confié dans un Face Cam avec des internautes de Canal+…

André Villas-Boas vise le podium et veut qualifier l’OM en Ligue des Champions. Cette saison, la concurrence est forte et Pierre Ménès ne voit pas le club olympien atteindre son objectif. De plus, le consultant de Canal+ a peur que le président Eyraud valide la vente d’un joueur important lors du mercato d’hiver…

on ne sait pas quelle dinguerie Eyraud peut faire au mercato d’hiver — Ménès

« L’OM sur le podium ? Franchement non. Pour moi, le PSG est nettement au-dessus en termes de qualité. En plus, on ne sait pas quelle dinguerie Eyraud peut faire au mercato d’hiver. S’il vend Caleta-Car, Kamara ou Sanson sans les remplacer, l’équipe sera amoindrie. (…) C’est un peu comme l’an dernier, l’OM prend des points sans convaincre. Mais sur la qualité de jeu, l’effectif, je n’y crois pas (au podium). » Pierre Ménès – Source: Canal+ (4/01/2021)