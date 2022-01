Mercato OM : Ménès conseille un buteur à Longoria !

Jorge Sampaoli l’a déjà expliqué plusieurs fois en conférence de presse, il aimerait bien récupérer un attaquant supplémentaire capable de terminer les actions. Alors que Pablo Longoria travaille sur le dossier Cédric Bakambu, Pierre Ménès estime qu’un attaquant de Ligue 1 pourrait rendre des services…

Il n’y a pas un club plus huppé que Strasbourg qui va dire un jour “tiens je poserais bien 15 millions sur Ajorque” ?

« Ajorque, très franchement, il n’y a pas un club plus huppé que Strasbourg qui va dire un jour “tiens je poserais bien 15 millions sur Ajorque”. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les clubs français travaillent. Même chose. À Strasbourg, l’année dernière il y avait un joueur qui s’appelait Mohamed Simakan. Il a signé pour 14 millions au RB Leipzig. C’est le meilleur défenseur de la première partie de saison en Allemagne. Il n’y a pas un club français qui est capable de poser 14 millions sur Simakan ? À commencer par le PSG ? Lyon ? Marseille ? En plus, il vient de Marseille. C’est terrible. Il y a beaucoup de joueurs de Strasbourg qui devraient jouer à un plus haut niveau. Et tant mieux pour le Racing finalement. Je pense bien évidemment à Ajorque, à Diallo, à Sissoko, à Sels, à Djiku ou à Nyamsi. C’est incroyable. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (10/01/2022)

Jorge Sampaoli avait été précis, il veut un joueur capable de terminer les actions mais aussi voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)