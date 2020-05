Mercato OM : Ménès serait « intéressé de voir » cet attaquant associé à Benedetto

Avant le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM avait dans son viseur l’attaquant rennais, Mbaye Niang. Sans argent, le club ne peut pas bouger sur ce dossier même si le joueur se dit intéressé. Pour Pierre Ménès, son profil pourrait être intéressant à Marseille…

Invité du CFC, Niang a évoqué la rumeur OM. Une option qui plait à Pierre Ménès…

Niang est beaucoup plus calme et plus mature — Ménès

« Le fait qu’il soit prêt à baisser son salaire ? Ça ne m’étonne pas de lui. Je l’ai connu quand il débutait et je le connais aujourd’hui, ce n’est plus la même personne. Il est beaucoup plus calme et plus mature. Et puis il a fait une belle saison, parce qu’il a souvent été seul en pointe et je ne suis pas certain que ce soit rôle fait pour lui. Je serais assez intéressé pour le voir associé à Benedetto« . Pierre Ménès – source : Canal+

Pour rappel, dans cette même émission, l’attaquant rennais a clairement affiché son envie de rejoindre l’OM. Niang se dit même prêt à faire des efforts sur son salaire…

je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées — Niang

« Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret. C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir » (…) « Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu a Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées. » Mbaye Niang – source : Canal+