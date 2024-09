Mercato OM : « MERCI du fond du cœur de m’avoir permis de réaliser mon rêve d’enfant »

Après deux saisons passées sous les couleurs olympiennes, Samuel Gigot a quitté l’OM pour rejoindre la Lazio. Sur son compte Instagram, il s’est adressé aux supporters marseillais pour leur dire merci et au revoir.

Après son départ vers la Lazio, Samuel Gigot a tenu à dire au revoir aux supporters marseillais sur Instagram. Un message qui va droit au but, à l’image de l’OM. « Juste ces petits mots pour vous dire MERCI du fond du cœur de m’avoir permis de réaliser mon rêve d’enfant, de porter ce maillot et de représenter le peuple Marseillais. Encore merci à vous tous qui faites vibrer ce club unique et toujours unis comme un seul homme. Allez l’OM », a-t-il écrit.

Le message de Samuel Gigot 🇫🇷 après son départ de l’OM. 💙🤍#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/hlC9SHdesE — Infos OM (@InfosOM_) September 5, 2024

L’adieu de Gigot

Samuel Gigot a longtemps refusé plusieurs offres et semblait attendre un gros contrat en Arabie Saoudite. Il a finalement été convaincu par le projet de la Lazio… Ce jeudi on apprenait que Samuel Gigot était proche de s’engager en Italie. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le défenseur marseillais est attendu cette nuit en Italie pour signer son contrat avec le club romain. L’OM et la Lazio ont trouvé un accord pour un montant de transfert de 3,5 millions d’euros révèle -t-il ce jeudi soir via son compte twitter.

