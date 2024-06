Mercato OM : « Mikautadze, à 20 millions d’euros, mais vas-y ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission Foot Débat Marseille, Raphfootball, le youtubeur OM, s’est exprimé sur la rumeur de Mikautadze. Un profil qui manque à l’OM et qui pourrait animer l’attaque de l’OM avec De Zerbi.

Lors de notre émission Foot Débat Marseille, Raphfootball s’est exprimé sur le cas de Mikautadze. Un joueur sur le départ de Metz qui serait pisté par l’OM, même si aucune discussion n’ont eu lieu entre les partis. Selon le youtubeur OM, le profil du joueur pourrait profiter à Marseille.

« Mikautadze, il a le caractère pour marquer chez nous »

« On a vu ce qu’il a fait contre le Portugal, sur le but de la Géorgie c’est lui qui récupère le ballon dans l’entre jeu, il fait la passe dans le bon tempo à Kvaratskhelia qui amène le but. Il a toutes les caractéristiques d’un vrai 9 qui avale les appels, qui n’est pas maladroit avec ses pieds, qui tire les pénaltys et qui va cartonner dans les années à venir. On sait qu’à l’OM le poste de numéro 9, on n’a pas été très gâté sur ces dernières années, mais Mikautadze je pense qu’il a aussi le caractère pour marquer rapidement chez nous. Je ne pense pas que la pression du Vélodrome pèserait sur lui. »

« A 20 millions d’euros, mais vas-y ! «

Alors que l’OM se positionne sur Greenwood, notre journaliste Benjamin Courmes a fait son choix. « Moi je le dis, déchirez le chèque de 40 millions d’euros pour Greenwood et foncez sur Mikautadze ! À 20 millions d’euros, mais vas-y ! Il a de très bonnes stats, et c’est ni le hasard ni la chance. Là on a un joueur complet, capable de marquer beaucoup de buts. À l’OM on sait qu’il y a toujours un point d’interrogation pour les joueurs qui arrivent mais c’est ces joueurs-là qu’il faut recruter. Des joueurs qui ont l’expérience de la Ligue 1 et qui marquent. »