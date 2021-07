Mercato OM : Milan pousse pour récupérer Kamara sans indemnités ?

En fin de contrat avec l’OM la saison prochaine, Boubacar Kamara devrait vraisemblablement quitter son club formateur cet été. Même si aucun club n’est pas encore réellement passé à l’action, l’AC Milan suit de près sa situation.

Son départ semble inéluctable… L’avenir de Boubacar Kamara semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé. Une nouvelle qui inquiète de nombreux supporters. Ce n’est pas une surprise, Boubacar Kamara fait partie des joueurs « bankables » de l’effectif avec Duje Ćaleta-Car, Darío Benedetto ou encore Nemanja Radonjić. Avec une valeur marchande estimée à 37 millions d’euros par Transfermarkt, il serait difficile de le voir partir gratuitement l’été prochain.

MILAN VEUT TOUJOURS KAMARA

Boubacar Kamara a de nombreux prétendants depuis plusieurs mois. En revanche, c’est l’AC Milan qui se montre le plus insistant pour tenter de recruter le joueur olympien. En effet, le profil de Boubacar Kamara serait grandement apprécié par Paolo Maldini et Frederic Massara. À l’heure actuelle, slon le média italien Metropolitan Magazine les Rossoneri surveillent sa situation. Face à un dossier complexe, l’AC Milan pourrait agir de deux façons différentes. La première serait de jouer la montre et d’attendre l’expiration du contrat de Boubacar Kamara pour l’enrôler gratuitement. La seconde serait de temporiser pour s’attacher ses services à moindre coût. Il y a quelques semaines, la presse italienne évoquait une offre de 12 millions d’euros pour Boubacar Kamara. Un montant jugé insuffisant par les dirigeants de l’OM. Reste à savoir si le club italien dégainera une nouvelle offre prochainement.

LONGORIA S’AGACE

Dans le besoin d’équilibrer les comptes du club, Pablo Longoria ne retiendra pas Boubacar Kamara en cas de belle offre. Toutefois, aucune offre n’a été formulée à ce jour et le président olympien ne veut pas le voir partir gratuitement. Après avoir enregistré les départs d’André-Pierre Gignac, d’André Ayew et de Florian Thauvin libres, l’OM veut cette fois éviter de se séparer de l’un de ses joueurs importants gratuitement. En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a fait part de son agacement dans ce dossier.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)