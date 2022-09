Mercato OM : Milik bradé par Longoria ?

Depuis son prêt à la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik revit avec 3 buts en 4 matchs. Avec une option d’achat particulièrement basse, on peut se demander si l’attaquant n’est pas bradé par l’Olympique de Marseille.

Prêté à la Juventus pour 900 000€ avec option d’achat de 7M€ + 2 de bonus, le club italien penserait déjà à lever l’option d’achat selon Calciomercato qui parle même « d’affaire de l’année ». Auteur de 3 buts en 4 matchs, le buteur polonais permet aux turinois de ne pas complètement couler dans leur début de saison compliqué.

La Juve prête à lever l’option d’achat

Le coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, se dit satisfait à son sujet :

“J’attendais beaucoup de (Arkadiusz) Milik et beaucoup de choses vont arriver. Vous savez pourquoi ? Parce que Milik joue bien au football de toute façon, il fait toujours peu d’erreurs. Il sait comment bouger. » Source : Massimiliano Allegri – Conférence de presse du 18/09/2022

Le néo-barcelonais Robert Lewandowski, son compatriote en sélection nationale, s’est également exprimé sur l’arrivée et la renaissance de l’ancien joueur de Naples à deux mois de la Coupe du Monde :

« Milik est revenu à la vie et je lui ai dit, lors d’une conversation qu’on a eue, que le maillot de la Juve lui irait bien. Je suis content que lui et moi soyons en forme. On se connaît depuis longtemps et ça peut nous aider en Pologne. » Source : Robert Lewandowski – Conférence de presse