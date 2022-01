Mercato OM : Milik, un départ hivernal tentant ?

Buteur en Coupe de France, Arek Milik retrouve doucement mais surement un niveau physique et de la confiance. L’attaquant polonais suscite toujours de l’intérêt lors de ce mercato d’hiver, Longoria peut-il résister à la tentation de faire rentrer un beau chèque ?

Blessé et absent plusieurs mois en début de saison, Milik n’a pas fait la préparation physique estivale et peine à retrouver 100% de ses capacités physique. L’attaquant polonais a aussi un retard à l’allumage dans son adaptation au collectif bien particulier mis en place par Jorge Sampaoli. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à le mettre sur le banc à plusieurs reprises en fin d’année. Selon l’Equipe de ce lundi, « Milik n’est pas le genre à se plaindre de sa situation même si, en privé, il s’interroge. » D’autant que son nom est souvent cité du côté de la Juventus ou d’autres clubs européens…

Milik sollicité, l’OM en mauvaise posture financière…

Après la victoire 3-0 face à l’US Chauvigné dimanche, Jorge Sampaoli a été interrogé sur l’avenir de son buteur. Le coach n’a pas voulu trop en dire : « Milik va mieux de semaine en semaine. Il a marqué un joli but, il aurait pu en inscrire un autre. Tout le monde connaît la situation de Milik au club. » Car si Milik est le seul attaquant de pointe de l’effectif, encore plus avec l’absence de Bamba Dieng parti à la CAN, il reste aussi un actif important sur le marché des transfert. Et l’OM a besoin d’argent…

Encadré par la DNCG, Pablo Longoria ne peut pas faire ce qu’il veut avec la masse salariale et les indemnités de mutation du club. Le quotidien sportif rappelle que l’OM pourrait vendre des joueurs lors de ce mercato pour « alléger des finances bancales ». Franck McCourt aurait même mis la pression sur son président dans cette optique. Si financièrement, l’OM peut faire une opération intéressante (Milik est prêté et coutera 8+4M€ au mois de juin), sportivement on imagine mal Sampaoli accepter son départ en milieu de saison…

Milik est un grand professionnel, qui fait toujours les efforts – Florent Germain

« Il fait beaucoup d’appels. J’en réfère aussi à ce que disaient les deux joueurs de Cannet-Rocheville. Ils étaient surpris du nombre d’appels et de l’activité de Milik. C’est ce que j’essaye de dire depuis quelques semaines et quelques mois parce que parfois on retient beaucoup les statistiques, la finition… Vu du stade, on le voit énormément bouger, proposer et parfois un peu désespéré décrocher parce qu’il ne touche pas assez le ballon. Milik n’est peut-être pas à 100% mais dans l’état d’esprit je le trouve topissime. Grand professionnel, il fait toujours les efforts, il ne doit presque pas y avoir de débat. C’est vrai que sur certains matchs, l’OM a été un peu meilleur sans lui mais la question principale ça doit plus être « Comment être bon avec Milik ? » parce que tu ne peux pas dire il y a 6 mois « On espère que l’OM va garder son grand attaquant » et puis dire qu’il est mieux sur le banc 3 mois plus tard. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)