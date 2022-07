Mercato OM : Milik encore contacté par la Salernitana

Le nouveau directeur de la Salernitana aurait contacté l’OM pour se renseigner sur Milik, selon le quotidien italien Città di Salerno.

Le dernier 17ème de Serie A ne lâche pas l’affaire. La Salernitana, très active sur le marché des transferts cet été, multiplie les pistes en attaque et viserait notamment Milik ou Cavani. Des noms qui semblent bien éloignés de la réalité sportive et économique du club italien. Pourtant selon le quotidien de Salerne, Città di Salerno, le nouveau directeur du club aurait contacté l’OM pour recruter l’international polonais (32 sélections, 16buts).

La Salernitana était tout de même parvenu à recruter Ribéry l’été dernier et le désormais ex-lillois, Bradarić au poste de latéral gauche. Pourquoi pas rêver, le club italien compte faire bien mieux que cette saison en Serie A. Cependant, dans le dossier Milik, les finances du club au-delà, du fait qu’il ne joue aucune compétition européenne, risque d’être un réel frein pour recruter l’attaquant olympien.

Longoria veut garder Milik et Milik veut rester

Autre problème pour le club de Salerne, Pablo Longoria voudrait conserver Milik. En effet, le président de l’OM s’était exprimé il y a quelques semaines sur calcionapoli24 en déclarant qu’il comptait sur Milik la saison prochaine.

« Milik est un joueur sous contrat avec nous. Nous avons parlé toute la saison. Nous voulons donner une continuité à notre projet, en confirmant ces joueurs qui nous ont amenés à la deuxième place du championnat. » Pablo Longoria – Source : calcionapoli24 (26/06/2022)

D’autant plus que Milik souhaite lui aussi poursuivre son aventure olympienne, comme il l’avait expliqué en fin de saison.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)