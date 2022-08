Mercato : Rovera tape du poing sur la table sur le traitement de Milik à l’OM !

Dans l’After Foot ce mardi sur RMC, Simone Rovera a évoqué la situation d’Arkadiusz Milik à l’OM. Le journaliste Italien estime que le club n’a pas tenu ses engagements envers le buteur Polonais.

Alors que son avenir semble s’écrire loin de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait prochainement rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt payant. Sur RMC, le spécialiste du football Italien Simone Rovera est revenu sur la gestion du buteur Polonais à Marseille. Il estime que la direction phocéenne a fait venir deux entraîneurs (Sampaoli et Tudor) qui ne voulait pas de Milik dans leurs systèmes. Il regrette le traitement infligé à un joueur considéré à son arrivée comme la tête de gondole du projet de Pablo Longoria.

» Milik a été traitée comme une poubelle à Marseille. Il arrive pour être la star du projet et tu prends deux entraîneurs qui ne veulent pas de lui. C’est incompréhensible et totalement stupide. À l’époque Longoria avait tout fait pour le faire venir et deux semaines plus tard il prenait (Jorge) Sampaoli qui ne voulait pas de Milik dans son système de jeu. C’est la même chose avec Tudor. Il arrive avec ses plans et Milik n’en fait pas partie. Je comprend que cela soit parfois difficile entre un joueur et un entraîneur, mais quand tu prends un joueur comme lui et que juste après tu prends des entraîneurs qui ne veulent pas de lui, soit tu fais une erreur avec le joueur, soit avec l’entraîneur. On ne peut pas reprocher tout et n’importe quoi à Milik. Il a fait ce qu’il a pu. » Simone Rovera – Source : After Foot (23/08/2022)

Milik est à l’envers du jeu – Jean-Charles De Bono

Interrogé dans Débat Foot Marseille sur le cas Milik, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono estime que l’attaquant Polonais traverse une période difficile qui peut arriver à n’importe quel footballeur. Selon notre consultant, Milik ne se retrouve pas totalement dans le système mis en place par Igor Tudor.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)