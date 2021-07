Mercato OM : « Milik, j’espère qu’il va rester ! »

L’OM a déjà recruté huit joueurs sur ce mercato estival. Pol Lirola devrait arriver dans les prochains jours, puis le club devra se résoudre à vendre, afin de faire rentrer dans de l’argent dans les caisses.

Arek Milik devrait rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Concernant Kamara, rien n’est moins sûr, Pablo Longoria n’hésitera pas à le vendre en cas de belle offre.

Un départ que regrettera notre journaliste Mourad Aerts, qui s’est expliqué dans Débat Foot Marseille :

Je serais triste de le voir partir– Aerts

« Milik j’attend avec impatience. Apparement la tendance serait qu’il reste à l’OM, et c’est très bien. J’espère vraiment que le Polonais ne parte pas, et après il restera le cas Kamara. Il est capable de jouer dans plein de système c’est bien si on utilise des schémas modulables. J’aime pas trop ce qu’il se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec Kamara, les gens souhaitent le voir partir s’il ne prolonge pas. Mais c’est aussi la faute du club qui a mal géré le dossier, en le prolongeant que deux ans au lieu de trois. Je comprend que Longoria souhaite le vendre, mais je serais triste de le voir partir car c’est un monstre. » Mourad Aerts— Source: FCM (20/07/21)

Le club olympien va devoir vendre des joueurs pour continuer son mercato du côté des arrivées. Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse mardi dernier.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)