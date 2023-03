Mercato OM : Milik ? Longoria ne veut pas négocier !

Actuellement prêté à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik semble se plaire en Italie. Si plusieurs rumeurs ont été relayées sur des négociations entre les deux clubs, la position de l’OM dans le dossier est ferme et définitive.

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille à la fin du mercato estival, Arkadiusz Milik a retrouvé des couleurs en Italie. L’international polonais a marqué six buts en 17 matchs de séries A. Les performances du joueur ont convaincu l’entraîneur italien Massimiliano Allegri qui compte sur le joueur la saison prochaine. Les dirigeants bianconeri avaient déjà l’intention de lever l’option d’achat mais plusieurs rumeurs affirmaient que des négociations avaient débuté entre l’OM et la Juventus sur le montant définitif du transfert. La position de l’OM serait en réalité beaucoup plus ferme que cela.

L’OM fermé aux négociations, la Juve devra payer

Selon les informations de la Provence, aucune négociation n’est en cours entre les deux clubs. Pour s’attacher les services du buteur polonais, les Italiens devront lever l’option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 millions de bonus. Auteur de 30 buts en 55 matchs sous le maillot marseillais, Milik n’a pas su gagner la confiance de Jorge Sampaoli et Igor Tudor qui n’a pas souhaité le conserver l’été dernier. Il ne devrait pas retourner à Marseille sauf retournement de situation. Affaire à suivre.

Milik fera tout pour rester à la Juve !

« On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d’exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester » Marco Sommella— Source: TMW (21/12/22)