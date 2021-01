Mercato OM : Milik OK, mais pose une condition inacceptable ?

André Villas-Boas veut disposer d’un attaquant supplémentaire dès cet hiver. Pablo Longoria multiplie les pistes, même si l’option Milik serait toujours en discussion…

Villas-Boas veut apporter de la concurrence à Dario Benedetto et aimerait disposer d’un autre profil dès ce mercato de janvier. Du coup, son directeur sportif, Pablo Longoria tente de lui trouver un attaquant et a exploré plusieurs pistes en Italie. Celle menant à Arkadiusz Milik est complexe car le Napoli demande beaucoup (15M€?) pour un joueur avec encore seulement 6 mois de contrat. Alors que certains médias italiens parlent d’un deal possible à 10M€, d’autres estiment que le joueur va rester pour partie libre en juin. Cependant, le Corriere del Mezzogiorno affirme que Milik discute toujours avec l’OM mais aurait une exigence bien difficile à accepter. L’international polonais aimerait bénéficier d’une clause pour partir dès l’été prochain…

Milik veut une clause qui lui permettrait de se libérer cet été ?

Le média italien détaille que «Milik pousse pour trouver de nouvelles solutions. L’Atletico Madrid, après le refus de Naples, se tourne vers Dembelé de Lyon, l’avant-centre polonais est en contact avec l’Olympique de Marseille mais n’accepterait les avances de Villas Boas qu’avec une clause qui lui permettrait de se libérer cet été ». Un deal bien compliqué à accepter pour l’OM dans ces conditions…