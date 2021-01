Mercato OM : « Milik, si tu as de l’argent, 10M€ c’est rien! »

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille. Ce jeudi, notre plateau a évoqué la possibilité pour l’OM de recruter Arek Milik, le montant demandé par Naples serait de 10M€ plus 5 de bonus. Un montant élevé pour l’OM qui doit faire face à de gros problèmes financiers.

Notre consultant, Jean Charles De Bono estime qu’Arek Milik est un bon joueur pour l’OM mais que la conjoncture financière rend ce dossier onéreux pour le club…

Si le club n’avait pas 150M€ de déficit, on aurait dit c’est un super joueur on le prend de suite

« La qualité du joueur est là, c’est un joueur de classe internationale. Mais ça reste cher pour 6 mois. Thauvin il lui reste 6 mois, on n’arrive pas à le vendre. 10M€ c’est cher pour 6 mois de contrat, je ne parle pas de la qualité du joueur qui en plus n’a que 26 ans. On arrive à vendre personne, mais on a vendu qui ? Lopez va être vendu pour 1,5M€ ! Milik c’est cher car le club n’a pas d’argent, mais si le club avait de l’argent, ce n’est rien. Si le club n’avait pas 150M€ de déficit, on aurait dit c’est un super joueur on le prend de suite… » Jean Charles De Bono – source : FCMarseille (14/01/2021)

