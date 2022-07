Mercato OM : une belle porte de sortie pour Milik ?

Sébastien Haller recruté cet été fait face à de graves problèmes de santé et le Borussia Dortmund penserait à deux attaquants de Ligue 1 pour pallier à son absence, dont le marseillais Arkadiusz Milik.

Selon le quotidien allemand Sport1, le BVB s’intéresserait de près à Milik pour remplacer Haller qui souffre d’une tumeur testiculaire. La liste est longue pour remplacer l’international ivoirien, Edinson Cavani, Edin Dzeko, Krzysztof Piatek mais aussi deux attaquants de Ligue 1, Mauro Icardi et Milik donc.

Le Marseillais auteur de 30 buts en 53 matchs avec l’OM, ne serait pas indispensable du côté olympien à en croire Sport1, qui pourrait le laisser partir en cas d’offre importante. En effet, Longoria cherche à récupérer des liquidités pour équilibrer les comptes de l’OM. Après les rumeurs poussant Dieng et Bakambu vers la sortie, c’est maintenant Milik qui pourrait s’en aller.

Le Borussia Dortmund pourrait jouer un mauvais tour à l’OM

Enfin débarrassé de ses pépins physiques et de sa relation compliquée avec Jorge Sampaoli, on pouvait penser Milik enfin prêt à se montrer sous son meilleur jour. Mais le Borussia Dortmund pourrait jouer un mauvais tour à Marseille en attirant l’international polonais (62 sélections, 16 buts) en Bundesliga. Ce transfert peut faire du bien au compte marseillais mais Tudor avait l’air de compter sur l’ancien napolitain cette saison en attaque. Une chose est sûre, avec cinq attaquants, l’OM ne pourra pas garantir du temps de jeu à tout le monde et devra sans aucun doute dégraisser son secteur offensif.

Longoria veut garder Milik et il veut rester

Il y a quelques semaines Pablo Longoria exprimait qu’il souhaitait conserver Milik. En effet, le président de l’OM avait déclaré sur calcionapoli24 qu’il comptait sur Milik la saison prochaine.

« Milik est un joueur sous contrat avec nous. Nous avons parlé toute la saison. Nous voulons donner une continuité à notre projet, en confirmant ces joueurs qui nous ont amenés à la deuxième place du championnat. » Pablo Longoria – Source : calcionapoli24 (26/06/2022)

Milik souhaiterait lui aussi poursuivre son aventure olympienne, comme il l’avait expliqué en fin de saison dernière à La Provence.

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste » Arkadiusz Milik Sources : La Provence (08/06/2022)